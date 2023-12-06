Поуп вывихнул плечо во время матча с Манчестер Юнайтед (1:0). После матча главный тренер "сорок" Эдди Хау отметил, что у вратаря ещё есть шанс вернуться до чемпионата Европы, который состоится следующим летом.

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Как информирует ВВС, в клубе ожидают, что Поуп пропустит четыре месяца. Он пополнил список травмированных – ранее в лазарете команды находились Каллум Уилсон, Харви Барнс, Джейкоб Мерфи, Джо Уиллок, Свен Ботман и Дэн Бёрн. В ближайших матчах защищать ворота Ньюкасла будет резервный голкипер Мартин Дубравка.

В этом сезоне Поуп провёл 5 "сухих" матчей в АПЛ – больше всех наряду с Андре Онана (МЮ) и Сэмом Джонстоном (Кристал Пэлас).

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