Росіянин Максим Дьомін намагається продати Борнмут за 130 мільйонів фунтів.

Новачка англійської Прем'єр-ліги – Борнмут – виставлено на продаж. Про це інформує Bloomberg, посилаючись на людей, які знайомі із ситуацією в клубі. Повідомляється, що власники Борнмута відроджують спробу продати клуб.

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Згідно з джерелом, власник Борнмута Максим Дьомін доручив каліфорнійській консультаційній фірмі Montminy&Co. знайти покупця та проконтролювати продаж клубу. Потенційна вартість Борнмута складає 130 мільйонів фунтів стерлінгів (150 мільйонів доларів).

Російський бізнесмен Максим Дьомін вже понад десять років пов'язаний із Борнмутом, одноосібним власником якого він став у вересні 2013 року.

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