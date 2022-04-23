В рамках суботньої програми 34-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2021/22, 34-й тур

Норвіч – Ньюкасл – 0:3

Голи: Жоелінтон, 35, 41, Гімараєш, 49

Лестер Сіті – Астон Вілла – 0:0

Брентфорд – Тоттенхем – початок о 19:30

Норвічу буде дуже важко зберегти місце в АПЛ, адже відставання "канарок" від 17-го Евертона перед 34-м туром становило аж 8 очок (при матчі "ірисок" у запасі). Втім, якщо команда вірила у можливість врятуватись, то треба було обов'язково бити Ньюкасл у рідних стінах. На жаль для підопічних Діна Сміта, все завершилось грандіозним фіаско.

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На 35-й хвилині гості відкрили рахунок внаслідок прострілу Сен-Максімена та замикання Жоелінтона, а на 41-й Жоелінтон з передачі того ж Сен-Максімена оформив дубль – 0:2. За 3 хвилини по перерві Бруну Гімараєш довів справу до розгрому, скориставшись обрізкою голкіпера Норвіча й ефектно перекинувши його. 0:3. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Розгром!

У паралельній зустрічі Лестер приймав Астон Віллу. Великого турнірного значення цей поєдинок не мав, що помітно по грі "лисиць" – за 95 хвилин вони провели всього 4 удари на 0,27 xG. Для бірмінгемців же було важливо перервати 4-матчеву серію поразок в АПЛ.

Із цим завданням підопічні Стівена Джеррарда впоралась, розписавши нічию, однак забити бодай один гол команді не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нічию. "Нулі" на Кінг Пауер.

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