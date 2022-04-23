Центральним матчем 34-го туру АПЛ виступала зустріч у Лондоні між Арсеналом і Манчестер Юнайтед. Вона мала статус битви за Ліги чемпіонів: "каноніри" йшли п'ятими у таблиці одразу за Тоттенхемом, маючи рівність за очками і йдучи на відстані трьох залікових балів від "дияволів" – і поразка в цих умовах була неприпустимою. Манкуніанці ризикували вибути із боротьби за топ-4, адже столичні колективи зіграли на 1 матч менше, а "гармаші" безнадійно відставали від "шпор" за різницею голів.

Арсенал розпочав поєдинок із високого пресингу, а вже на 3-й хвилині господарі шокували суперника голом. Його провів Тавареш, який зіграв на добиванні після подачі з правого флангу та замикання від Сака (Де Хеа парирував точно на Нуну). Одразу всі почали насміхатися із рішення Рангніка щодо Магуайра – капітана залишили в запасі, однак і без нього "дияволи" пропускали.

Втім, захист Арсенала був не кращим. Всього через 3 хвилини гості могли зрівняти рахунок внаслідок розрізного пасу Роналду на правий край штрафного. Еланга пробив з-під Тавареша, але Ремсдейл врятував "канонірів". Одразу після цього Мактомінай замкнув навіс з кутового – втім, точності Скотту забракло.

Обидві команди нескінченно круто вступали в пресинг і розкатували швидкі атаки, однак в обороні вони поводились максимально безнадійно. Як наслідок, весь перший тайм перетворився на розмін гольовими моментами та, власне, голами. Зокрема, на 11-й хвилині Ремсдейл викотив пас в ноги Бруну Фернандешу, але португалець не влучив у порожні ворота. На 15-й же хвилині арбітр Крейг Поусон проморгав гандбол у штрафному Арсенала – це Соареш підгріб м'яч рукою, намагаючись не пропустити Елангу.

На 24-й хвилині господарям знов пощастило – поперечина взяла на себе удар Далота метрів із 17-ти. Арсенал відповів потужно: на 25-й хвилині Нкетія вискочив віч-на-віч і пробив по центру (Де Хеа виручив МЮ), а на 27-й Едді забив гол – він підхопив відскок після комбінації Едегора та Сака, розстрілявши ворота з близької відстані. Щоправда, рахунок довгий час не змінювався, адже VAR перевіряв епізод на офсайд. Офсайд знайшли, але в цьому ж епізоді помітили грубий фол Теллеса проти Сака. Пас йшов саме на Букайо, тож Крейг Поусон призначив пенальті. Саме же Сака його і реалізував – 2:0!

Відсвяткувавши забитий гол, Арсенал дуже швидко пропустив. Знову далася взнаки якість оборони: Матіч вирізав подачу з лівого флангу, а Роналду, визирнувши з-під двох захисників, спокійно пробив з близької відстані – 2:1! Це був 100-й гол Кріша в АПЛ.

До перерви зміст гри не змінювався. Арсенал міг довести справу до розгрому на 39-й та 40-й хвилинах: спочатку Де Хеа парирував постріл Елнені з правого краю карного майданчика, а потім Сака пробив з відскоку завдяки невдалому виносу подачі з кутового – втім, Мактомінай і Далот встигли заблокувати його удари. МЮ відповів сильним лонгшотом Теллеса в ближню дев'ятку (Ремсдейл врятував). У компенсований же час Едегор був близьким до ефектного голу, пробивши з лінії штрафного в дальній кут, однак Де Хеа виручив "дияволів". Зрештою, відпочивати команди відправились за переваги Арсенала в рахунку.

По перерві "каноніри" грали точно так же, як і проти Челсі кілька днів тому. Господарі не стали нічого змінювати в тактиці й ледь не забили швидкий гол – це Тавареш на 51-й хвилині хитнув суперника на лівій половині карного майданчика й завдав удар. На щастя для гостей, вийшло неточно. Після цього підопічні Мікеля Артети здали в активності, а "червоні дияволи" перехопили ініціативу. Ба більше – вони почали розривати Арсенал.

На 55-й хвилині агресія МЮ вилилась у пенальті за гру Тавареша рукою. "11-метровий" взявся виконувати Бруну Фернандеш – португалець підстрибнув і пробив у лівий кут, однак влучив у стійку! Телережисери одразу показали невдоволеного Роналду. Кріш конвертував свій гнів у гол на 60-й хвилині, пробивши з лету після закидання від Ліндельофа, але йому не пощастило. Арбітри помітили мінімальний офсайд.

Ще через три хвилини Далот отримав проникну передачу на правий край штрафного й вистрілив у ближній кут. Стійка знову врятувала Арсенал! Здавалося, що "дияволи" ось-ось дотиснуть "канонірів", у яких взагалі зникла контргра, але на 70-й хвилині гостей шокували третім голом. Винуватцем частково став Бруну Фернандеш, якого накрив на прийомі перед штрафним Елнені – м'яч від єгиптянина відскочив до Джаки, а той метрів з 24-х відправив його у дев'ятку. 3:1! Це вже була заявка на перемогу.

Манчестер Юнайтед був нокаутований цим голом. Підопічні Ральфа Рангніка так і не змогли зібратись, хоча тренер освіжив гру Решфордом, Лінгардом та Матою. Жодного небезпечного моменту біля воріт Ремсдейла вболівальники вже не побачили, а на 76-й хвилині Бруну Фернандеш цілком міг нарватись і на вилучення за грубий фол проти Тавареша. Лондонці є впевнено захищали результат, не відкриваючись і особливо не йдучи уперед.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував стратегічно важливу перемогу Арсенала. "Каноніри" набрали 60 очок і піднялись на четверте місце, в зону ЛЧ – там вони протримаються, як мінімум, до вечора. Манчестер Юнайтед, зазнавши другої поразки поспіль, залишився шостим із 54 очками в активі.