Ньюкасл планує подати до суду на англійську Прем'єр-лігу, повідомляє видання The Guardian.

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Причина такого рішення – зрив угоди з продажу клубу державному інвестиційному фонду Саудівської Аравії PCP Capital Partners і Reuben Brothers. Керівництво "чорно-білих"не змогло переконати АПЛ, що холдинг у своїй діяльності незалежний від влади монархії. Як наслідок, шейхи вийшли з перемовин.

Власник Ньюкасла Майк Ешлі найняв двох юристів, які представлятимуть інтереси клубу під час судового процесу (цікаво, що один із них свого часу представляв інтереси Тайсона Ф’юрі, який став кривдником нашого Володимира Кличка). На думку босів англійського клубу саме дії виконавчого директора АПЛ Річарда Мастерса привели до того, що угода не відбулася.

Нагадаємо, Ньюкасл завершив сезон-2019/20 на 13-й сходинці турнірної таблиці Прем'єр-ліги. У першому турі нового сезону підопічні Стіва Брюса на виїзді здолали команду Ярмоленка з рахунком 2:0.

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