Ньюкасл планирует подать в суд на английскую Премьер-лигу, сообщает издание The Guardian.

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Причина такого решения – срыв сделки по продаже клуба государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии PCP Capital Partners и Reuben Brothers. Руководство "черно-белых" не смогло убедить АПЛ, что холдинг в своей деятельности независим от власти монархии. Как следствие, шейхи вышли из переговоров.

Владелец Ньюкасла Майк Эшли нанял двух юристов, которые будут представлять интересы клуба во время судебного процесса (интересно, что один из них в свое время представлял интересы Тайсона Фьюри, который стал обидчиком нашего Владимира Кличко). По мнению боссов английского клуба именно действия исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса привели к тому, что сделка не состоялась.

Напомним, Ньюкасл завершил сезон-2019/20 на 13-й строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. В первом туре нового сезона подопечные Стива Брюса на выезде одолели команду Ярмоленко со счетом 2:0.

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