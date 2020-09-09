Уболівальникам англійського Ньюкасла доведеться зачекати на повернення улюбленої команди в перелік грандів місцевого чемпіонату.

"Сороки" не будуть продані групі компаній, пов'язаній із Саудівською Аравією. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Ньюкасл оформив перехід ще одного екс-лідера Борнмута

Керівництво Ньюкасла не змогло переконати АПЛ, що холдинг у своїй діяльності незалежний від влади монархії. Група в складі Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії, PCP Capital Partners і Reuben Brothers вийшла з перемовин. Контроль над тайнсайдцями збереже нинішній власник Ньюкасла Майк Ешлі.

До слова, Ньюкасл завершив сезон 2019/20 на 13-й сходинці Прем'єр-ліги. Новий чемпіонат Англії стартує вже 12 вересня. У стартовому турі "сороки" зустрінуться з Вест Хемом.

Челсі бомбить трансферний ринок: 3 зірки, фіналіст ЛЧ і німецький "принц" – 200 мільйонів, які й не снилися конкурентам