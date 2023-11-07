Ньюкасл хоче підвищити свій статус в Англії та Європі в найближчі роки. Клуб усвідомив, що вирішальну роль у цих процесах відіграють фахівці, які перебувають за лаштунками. Згідно з Algemeen Dagblad, керівництво "сорок" найближчими днями підпише екс-аналітика Баварії, Манчестер Юнайтед і збірної Нідерландів Марселя Бута. 60-річний фахівець отримає посаду головного скаута клубу.

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Бут має шукати талантів від 16 до 23 років по всьому світу і переманювати їх у Ньюкасл. Клуб хоче вибудувати найкращу і найширшу скаутську мережу, незалежно від того, ким у той чи інший момент часу є головний тренер команди.

Послугами Бута часто користувався колишній наставник Баварії, МЮ і збірної Нідерландів Луї ван Гал. Сам Марсель мав досвід роботи в Харлемі, Фейєнорді, Волендамі, АЗ і Телстарі.

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