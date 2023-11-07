Ньюкасл хочет повысить свой статус в Англии и Европе в ближайшие годы. Клуб осознал, что решающую роль в этих процессах играют специалисты, которые находятся за кулисами. Согласно Algemeen Dagblad, руководство "сорок" в ближайшие дни подпишет экс-аналитика Баварии, Манчестер Юнайтед и сборной Нидерландов Марселя Бута. 60-летний специалист получит должность главного скаута клуба.

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Бут должен будет искать талантов от 16 до 23 лет по всему миру и переманивать их в Ньюкасл. Клуб хочет выстроить самую лучшую и широкую скаутскую сеть, независимо от того, кем в тот или иной момент времени является главный тренер команды.

Услугами Бута часто пользовался бывший наставник Баварии, МЮ и сборной Нидерландов Луи ван Гал. Сам Марсель имел опыт работы в Харлеме, Фейеноорде, Волендаме, АЗ и Телстаре.

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