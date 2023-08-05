"Сороки" оформляють свій третій літній трансфер. Як інформує Sky Sports, після підписання Сандро Тоналі та Харві Барнса Ньюкасл завершує придбання захисника Саутгемптона Тіно Лівраменто.

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Угода обійдеться клубу в 32 млн фунтів стерлінгів. Крім цього "святі" отримають низку бонусів залежно від успішності виступу гравця в новій команді. Повідомляється, що стеля бонусів може досягти 8 млн фунтів.

Влітку 2021 року 20-річний Лівраменто перейшов у Саутгемптон із Челсі за 5 мільйонів фунтів стерлінгів. У 2022 році Тіно зазнав травми хрестоподібної зв'язки, через яку він вибув із гри більш ніж на рік.

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