Ньюкасл підписав колишнього воротаря Ліверпуля Лоріса Каріуса, інформує офіційний сайт клубу. Угода розрахована до кінця 2022 року з можливістю пролонгації до кінця сезону.

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Ньюкасл вийшов на ринок вільних агентів після того, як резервний воротар команди Карл Дарлоу отримав травму на тренуванні. Термін відновлення Дарлоу наразі невідомий.

"Ми раді вітати Лоріса у нашій команді. Він досвідчений воротар, який пограв як у Прем'єр-лізі, так і у єврокубках. Він здатен забезпечити конкуренцію протягом важливої частини сезону", – зазначив головний тренер Ньюкасла Едді Хау.

Нагадаємо, що останнім клубом Каріуса був берлінський Уніон. Лоріс відомий ляпами у матчах за Ліверпуль. Найбільшим провалом голкіпера став київським фінал Ліги чемпіонів проти Реала, де його помилки стали ключовими.

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