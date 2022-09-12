Ньюкасл подписал бывшего вратаря Ливерпуля Лориса Кариуса, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца 2022 года с возможностью пролонгации до конца сезона.

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Ньюкасл вышел на рынок свободных агентов после того, как резервный вратарь команды Карл Дарлоу получил травму на тренировке. Срок восстановления Дарлоу пока неизвестен.

"Мы рады приветствовать Лориса в нашей команде. Он опытный вратарь, поигравший как в Премьер-лиге, так и в еврокубках. Он способен обеспечить конкуренцию в течение важной части сезона", – отметил главный тренер Ньюкасла Эдди Хау.

Напомним, что последним клубом Кариуса был берлинский Унион. Лорис известен ляпами в матчах за Ливерпуль. Самым большим провалом голкипера стал киевский финал Лиги чемпионов против Реала, где его ошибки стали ключевыми.

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