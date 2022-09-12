Колишній нападник Челсі, Атлетіко та збірної Іспанії Дієго Коста оформив повернення на Туманний Альбіон. Він став гравцем Вулверхемптона.

33-річний футболіст підписав з "вовками" контракт до кінця поточного сезону й обрав 29 номер, повідомляє пресслужба клубу.

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Коста спершу мав проблеми з видачею дозволу на роботу в Англії, проте Вулверхемптон оскаржив цю відмову. Минулого четверга Дієго успішно пройшов медогляд, а сьогодні його офіційно представили ефектним відеороликом.

Іспанець покликаний замінити форварда збірної Австрії Сашу Калайджіча, який перебрався у команду за 18 млн влітку, проте у дебютному матчі пошкодив хрестоподібні зв'язки. Наразі підопічні Бруну Лаже йдуть 14-ми у турнірній таблиці АПЛ.

До слова, останні 8 місяців Дієго Коста перебував без роботи після прощання з Атлетіко Мінейро. Ще раніше виступав за Челсі (двічі став чемпіоном Англії), Атлетіко Мадрид, Райо Вальєкано та низку інших команд.

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