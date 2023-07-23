Вінгер збірної Англії Харві Барнс продовжить свої виступи в АПЛ. Щоправда, тепер він гратиме за Ньюкасл.

"Сороки" домовились з Лестером про трансфер 25-річного футболіста. Харві Барнс підписав із Лестером контракт на 5 років, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Фінансові подробиці традиційно розкрили інсайдери – за цей перехід Ньюкасл заплатив 44 мільйони євро. Таким чином клуб лише двома трансферами перетнув позначку в 100 мільйонів. Раніше "сороки" підписали Сандро Тоналі, за якого Мілан виторгував близько 70 млн.

До слова, Барнс у минулому сезоні був одним із небагатьох, хто реально намагався врятувати Лестер від вильоту. Харві став найкращим бомбардиром команди, забивши 13 голів. Також у його активі 3 результативні передачі. Тож логічно, що англієць не опустився разом з "лисами" у Чемпіоншип, а приєднався до учасника Ліги чемпіонів.

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