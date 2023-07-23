Вингер сборной Англии Харви Барнс продолжит свои выступления в АПЛ. Правда, теперь он будет играть в Ньюкасле.

"Сороки" договорились с Лестером о трансфере 25-летнего футболиста. Харви Барнс подписал с Лестером контракт на 5 лет, сообщает официальный сайт клуба.

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Финансовые подробности традиционно раскрыли инсайдеры – за этот переход Ньюкасл заплатил 44 миллиона евро. Таким образом, клуб лишь двумя трансферами пересек отметку в 100 миллионов. Ранее "сороки" подписали Сандро Тонали, за которого Милан выторговал около 70 млн.

К слову, Барнс в прошлом сезоне был одним из немногих, кто реально пытался спасти Лестер от вылета. Харви стал лучшим бомбардиром команды, забив 13 голов. Также в его активе 3 результативных передачи. Логично, что англичанин не опустился вместе с "лисами" в Чемпионшип, а присоединился к участнику Лиги чемпионов.

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