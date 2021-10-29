Легенда Челсі Джон Террі, який нині перебуває без роботи, може отримати шанс вперше стати головним тренером.

Пошук Ньюкаслом заміни звільненому Стіву Брюсу триває. 40-річний колишній капітан лондонців і збірної Англії став одним із претендентів, повідомляє The Irish Sun.

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Террі має необхідну ліцензію та готовий прийняти виклик, адже він прагне розпочати самостійну тренерську кар'єру. До цього Джон працював лише асистентом в Астон Віллі (2018-2021 роки). Серед претендентів на вакантне крісло також є Паулу Фонсека та Люсьєн Фавр.

Нагадаємо, нещодавно "сорок" придбали аравійські шейхи, після чого клуб почали називати найбагатшим у світі. Зараз команда розташувалась на передостанній сходинці АПЛ, тимчасовим наставником є Грем Джонс.

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