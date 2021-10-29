Террі став претендентом на тренерське крісло Ньюкасла
Легенда Челсі Джон Террі, який нині перебуває без роботи, може отримати шанс вперше стати головним тренером.
Пошук Ньюкаслом заміни звільненому Стіву Брюсу триває. 40-річний колишній капітан лондонців і збірної Англії став одним із претендентів, повідомляє The Irish Sun.
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Террі має необхідну ліцензію та готовий прийняти виклик, адже він прагне розпочати самостійну тренерську кар'єру. До цього Джон працював лише асистентом в Астон Віллі (2018-2021 роки). Серед претендентів на вакантне крісло також є Паулу Фонсека та Люсьєн Фавр.
Нагадаємо, нещодавно "сорок" придбали аравійські шейхи, після чого клуб почали називати найбагатшим у світі. Зараз команда розташувалась на передостанній сходинці АПЛ, тимчасовим наставником є Грем Джонс.
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