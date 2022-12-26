Захисник Барселони Самюель Умтіті є однією з головних цілей "сорок" на січень, повідомляє El Nacional.

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Нові багатії АПЛ запропонували за травматичного чемпіона світу 20 млн євро. Барселона з радістю прийме цю ставку, однак тепер треба домовлятися з Умтіті. 28-річний захисник "вередував" упродовж попередніх трансферних вікон, тому може відмовити і Ньюкаслу, який зараз іде в зоні вильоту.

Нагадаємо, 5 років тому Барса заплатила Ліону за Умтіті 25 млн євро. Француз провів 2 сезони на потужному рівні, але травма коліна зіпсувала його кар'єру. У поточній кампанії він провів за "блаугранас" лише один матч і не відзначився результативними діями.

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