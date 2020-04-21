"Йому сподобаються ці фото": фанатка Ярмоленка оголила все – вона фліртувала з Роналду і зіркою МЮ

Лаура Брагато у футбольному світі – відома модель. Італійка найбільше вболіває за Ювентус, приносила фарт Ярмоленку, а тепер зваблює Джессі Лінгарда еротичними фотосесіями.

Дама, яка вивчала право на юридичному факультеті Мілана, винайшла оригінальний спосіб підтримувати команди. "Люди запевняють, що мій зад приносить фарт. Тому перед матчами просять попозувати у футболці їхньої улюбленої команди", – стверджує Лаура. Мовляв, її сідниці мають пророчий дар і серед іншого допомогли Ювентусу перемогти Тоттенхем у плей-офф одного з попередніх сезонів Ліги чемпіонів, коли туринці організували несподіваний камбек. Раніше Брагато приписували непідтверджений флірт з Кріштіану Роналду, потім казали, що вона дуже схожа на його наречену Джорджину. Зараз вона близько приятелює з такими футболістами, як Патрік Кутроне та Джессі Лінгард.

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Як зародилася її історія з оголенням заради фарту? "Все почалося як жарт, коли я дивилася футбольний матч вдома у друга. Чесно кажучи, не очікувала, що це буде настільки успішно, але я дуже рада цьому. Є приказка італійською мовою грубо кажучи про те, що в житті іноді потрібна "задниця", іншими словами, удача, щоб досягти успіху".

Першою була Рома, це спрацювало а потім понеслося – фанати щотижня просили її повторити цей ритуал усе з більшою кількістю команд. Влітку 2019 року дівчина навіть відвідала матч Вест Хем – Норвіч. Після гри похвалилася тим, що приносить фарт. Не завжди її "пророцтва" збуваються, але щось у цьому є. Принаймні саме за її підтримки Андрій Ярмоленко забив дебютний гол в АПЛ 2019/20, та ще й який красивий! Лаура навіть затегувала півзахисника збірної України та іншого автора гола у своєму Інстаграм.

В Італії вона поводилася досить неперебірливо. То вдягне футболку Інтера з Ікарді на спині, то Роми з Джеко, то Наполі з Мертенсом, то Ювентуса з Ігуаїном і Дибалою. Намагалась принести щастя і Неймару в складі ПСЖ. Днями знялась у фотосесії для Playboy та вкотре розповіла про близьку дружбу з Лінгардом, з яким познайомилася під час ЧС-2018.

Зараз Брагато підтримує відмінний контакт з півзахисником Манчестер Юнайтед. Джессі Лінгард відчутно здав у результативності та постачанні гольових пасів порівняно з останніми сезонами. Знаходити розраду 27-річний англієць намагається з давньою знайомою. Через пандемію COVID-19 обоє сидять на карантині, і це сприяє тіснішій комунікації на відстані з допомогою різноманітних гаджетів.

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У розмові з Daily Star Лаура зізналася, що футболіст сам до неї пише: "Джессі – справді чудовий хлопець, який твердо ступає по землі та володіє надзвичайним талантом. Він сказав, що, як і більшість інших, намагається не виходити з дому. Найголовніше – це безпека. Ми перебуваємо на карантині в Італії вже місяць, тож сподіваюся, що незабаром почнемо повертатися до нормального життя".

Модель знялася оголеною для знаменитого журналу вже вдруге. Раніше в Мексиці, тепер у Хорватії. Рецепт від Баргато, як пережити ізоляцію, дуже простий – відпустити стрес, дбати про свою красу, дивитись фільми і готувати хорошу італійську їжу. Дівчина перебралася до Венеції у родинний будинок, де також живуть її матір, 3 собаки та 7 котів. Вона не може дочекатися, коли знову дозволять подорожувати. Планує відвідати Іспанію та Лондон, щоб провести там усе своє літо.

"Я ще не показувала йому ці фотографії, але впевнена – Лінгарду вони припадуть до душі, як і всім моїм друзям. Журнал Playboy – це ікона і завжди нею буде. Кім Кардаш'ян-Вест це також зробила. Тож чому б і ні? Фанатам вони дуже подобаються. Вони кажуть, що ця зйомка дуже високого класу і хорошої якості". Таке воно, "сексуальне обличчя Кальчо", як називають Лауру.

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