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Нойєр вляпався у екстремістський скандал – відео з голкіпером Баварії підірвало мережу

17:13 - Читать на русском
Нойєр вляпався у екстремістський скандал – відео з голкіпером Баварії підірвало мережу
Мануель Нойєр / Фото DFB

Воротарю збірної Німеччини Мануелю Нойєру добряче дісталось за свої вокальні навички.

Мануель Нойєр продовжує святкувати чергове чемпіонство Баварії, але цього разу голкіпера занесло не у найкращу компанію.

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На одній з вечірок воротар Баварії у колі своїх знайомих виконав пісню "Lijepa li si", яка є одним із символів хорватської націоналістичної організації Усташі. Члени цього угрупування підтримували фашистську ідеологію та були активними у 1920-1940 роках.

Через обурення в мережі Нойєру довелось вибачатись та пояснювати свій вчинок незнанням хорватської мови.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Мануель Мануель Нойєр Баварія Баварія Німеччина Відеоновини
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