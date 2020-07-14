Нойер вляпался в экстремистский скандал – видео с голкипером Баварии подорвало сеть

Вратарю сборной Германии Мануэлю Нойеру сильно досталось за свои вокальные навыки.

Мануэль Нойер продолжает праздновать очередное чемпионство Баварии, но на этот раз голкипера занесло не в самую лучшую компанию.

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На одной из вечеринок вратарь Баварии в кругу своих знакомых исполнил песню "Lijepa li si", которая является одним из символов хорватской националистической организации Усташи. Члены этой группировки поддерживали фашистскую идеологию и были активными в 1920-1940 годах.

Из-за возмущения в сети Нойеру пришлось извиняться и объяснять свой поступок незнанием хорватского языка.

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