"Зозуля був і залишається й***ним нацистом": фанати Райо Вальєкано знову накинулися на українця

Ультрас Райо Вальєкано ніяк не залишать у спокої українського форварда Альбасете Романа Зозулю.

Фанати "бджіл" вкотре образили українця, цього разу перед матчем, яким відновився сезон у іспанській сегунді. Вболівальники Райо Вальєкано розмістили біля домашньої арени клубу Кампо де Вальекас банер із написом: "Зозуля був і залишається й***ним нацистом".

Зозуля отримав почесну нагороду

Нагадаємо, Райо та Альбасете мусять дограти матч, який проходив 16 грудня 2019 року. Тоді Альбасете відмовився виходити на другий тайм через нацистські образи, які лунали на адресу Романа Зозулі. Райо отримав покарання у вигляді штрафу 18 тисяч євро та часткового закриття трибун на наступні два поєдинки.

До слова, Альбасете після 30 турів посідає 18 сходинку у турнірній таблиці другого за силою дивізіону Іспанії, набравши 35 очок.

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