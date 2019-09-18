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Нойєр роздумує над завершенням кар'єри у збірній Німеччини

16:27 306 Читать на русском
Нойєр роздумує над завершенням кар'єри у збірній Німеччини
Мануель Нойєр / Getty images

Голкіпер Баварії та збірної Німеччини Мануель Нойєр може незабаром припинити виступи за національну команду.

Нойєр має намір виступити зі збірною на чемпіонаті Європи, який пройде влітку 2020 року. Наразі Мануель всерйоз роздумує над можливим завершенням кар'єри в національній команді після закінчення турніру, повідомляє Sport Bild.

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Нойер викликається в збірну Німеччини з 2009 року. За 10 років голкіпер чотири рази ставав призером великих міжнародних турнірів, а в 2014-му виграв з командою чемпіонат світу в Бразилії.

Раніше конкурент Нойєра за місце в воротах німецької збірної Марк-Андре тер Штеген, який на клубному рівні виступає за Барселону, висловив невдоволення своїм становищем в національній команді.

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Баварія Баварія Німеччина Німеччина Німеччина Мануель Нойєр Мануель Нойєр
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