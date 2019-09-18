Нойер подумывает о завершении карьеры в сборной Германии

Голкипер Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер может вскоре прекратить выступления за национальную команду.

Нойер намерен выступить со сборной на чемпионате Европы, который пройдет летом 2020 года. Сейчас Мануэль всерьез раздумывает над возможным завершением карьеры в национальной команде после окончания турнира, сообщает Sport Bild.

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Нойер вызывается в сборную Германии с 2009 года. За 10 лет голкипер четырежды становился призером крупных международных турниров, а в 2014-м выиграл с командой чемпионат мира в Бразилии.

Ранее конкурент Нойера за место в воротах немецкой сборной Марк-Андре тер Штеген, который на клубном уровне выступает за Барселону, выразил недовольство своим положением в национальной команде.

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