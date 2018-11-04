Нойєр пропустив 8 голів з 8 останніх ударів у площину воріт

Баварія втратила очки у поєдинку 10 туру Бундесліги проти Фрайбурга, пропустивши на останніх хвилинах матчу. Гості реалізували свій єдиний удар у площину воріт та продовжили жахливу серію Мануеля Нойєра.

Голкіпер Баварії Мануель Нойєр переживає чорну смугу. Останні 8 ударів у площину його воріт в матчах Бундесліги неодмінно завершувались голом, інформує Opta.

Невдачі Нойєра продовжились у поєдинку з Фрайбургом, у якому голкіпер пропустив на останніх хвилинах поєдинку.

Востаннє Нойєр зберігав свої ворота "сухими" ще 22 вересня у матчі проти Шальке. Відтоді голкіпер збірної Німеччини пропустив 9 голів у Бундеслізі, 1 в Кубка Німеччини та 1 в ЛЧ.

Баварія у вогні: Ковач шукає "крота" і відповідає оригінальним правилом на зухвалість зірок