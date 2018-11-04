toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АРСЕНАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ

Нойер пропустил 8 голов из 8 последних ударов в створ

07:30 3 Читати українською
Нойер пропустил 8 голов из 8 последних ударов в створ
Мануэль Нойер / фото: ФК Бавария

Бавария потеряла очки в поединке 10 тура Бундеслиги против Фрайбурга, пропустив на последних минутах матча. Гости реализовали свой единственный удар в створ ворот и продолжили ужасную серию Мануэля Нойера.

Голкипер Баварии Мануэль Нойер переживает черную полосу. Последние 8 ударов в створ его ворот в матчах Бундеслиги непременно завершались голом, информирует Opta.

Неудачи Нойера продолжились в поединке с Фрайбургом, в котором голкипер пропустил на последних минутах поединка.

Последний раз Нойер сохранял свои ворота "сухими" еще 22 сентября в матче против Шальке. С тех пор голкипер сборной Германии пропустил 9 голов в Бундеслиге, 1 в Кубка Германии и 1 в ЛЧ.

Бавария в огне: Ковач ищет "крота" и отвечает оригинальным правилом на дерзость звезд

Германия10 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Бавария - Фрайбург: Суббота 03 ноября 2018

Бавария
Матч окончен
1 : 1
Фрайбург
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Мануэль Нойер Мануэль Нойер Бавария Бавария Германия Главное Бавария - Фрайбург
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
27
мин
Эйбар
13:00
Алавес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук