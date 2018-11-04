Нойер пропустил 8 голов из 8 последних ударов в створ

Бавария потеряла очки в поединке 10 тура Бундеслиги против Фрайбурга, пропустив на последних минутах матча. Гости реализовали свой единственный удар в створ ворот и продолжили ужасную серию Мануэля Нойера.

Голкипер Баварии Мануэль Нойер переживает черную полосу. Последние 8 ударов в створ его ворот в матчах Бундеслиги непременно завершались голом, информирует Opta.

Неудачи Нойера продолжились в поединке с Фрайбургом, в котором голкипер пропустил на последних минутах поединка.

Последний раз Нойер сохранял свои ворота "сухими" еще 22 сентября в матче против Шальке. С тех пор голкипер сборной Германии пропустил 9 голов в Бундеслиге, 1 в Кубка Германии и 1 в ЛЧ.

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