"Ця історія була емоційною для всіх нас. Ми побороли всі труднощі як команда, ми разом чудово й успішно провели час.

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Розмова Гансі з командою після матчу була дуже важливою. Перед публічним оголошенням було важливо дізнатися, що саме він вирішив. Особливо після такої зустрічі. Це ознака того, що в нас дуже хороші взаємини", – цитує Нойєра kicker.

Нагадаємо, що Ганс-Дітер Флік оголосив про бажання піти з Баварії по завершенні сезону після перемоги над Вольфсбургом (3:2) у суботу. Він очолив мюнхенців у листопаді 2019-го та вже здобув із "ротен" 6 трофеїв. Прізвище фахівця пов'язують із роботою у збірній Німеччини.

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