"Він нам нічого не пояснював. За ці неймовірно інтенсивні півтора року він витратив багато енергії.

Флік повідомив про відхід із Баварії

Тренер Баварії повинен бути товстошкірим, оскільки від нього завжди чимало вимагають, йому потрібно завжди бути на чолі команди. Цей час був дуже напруженим. Він не пояснив нам своє рішення, але і не був зобов'язаний", – цитує Мюллєра kicker.

Нагадаємо, що Ганс-Дітер Флік оголосив про бажання піти з Баварії по завершенні сезону після перемоги над Вольфсбургом (3:2) у суботу. Він очолив мюнхенців у листопаді 2019-го та вже здобув із "ротен" 6 трофеїв. Прізвище фахівця пов'язують із роботою у збірній Німеччини.

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