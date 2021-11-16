"Футбольний апокаліпсис": чому Італія могла виграти Євро несправедливо, Манчіні – на порозі великої ганьби
Чинні чемпіони Європи ризикують пропустити Мундіаль вдруге поспіль. Італійська преса вже сумнівається у недавніх заслугах команди Манчіні.
"Ми збираємося поїхати на чемпіонат світу. Можливо, Італія навіть виграє цей турнір". Роберто Манчіні гасить пожежу мотиваційними заявами, однак ЗМІ так легко не обдуриш. Після четвертої нічиєї в останніх 5-и матчах відбору ЧС-2022 італійські журналісти пригадують футбольний апокаліпсис з 2017-го. Тоді "Скуадра Адзурра" не пробилися на російський Мундіаль, зганьбившись якраз у плей-офф. Чотириразових чемпіонів планети зупинила Швеція. Зараз сценарій повторюється. "Це буде найскладніша боротьба за всю історію стикових матчів", – пише La Gazzetta dello Sport.
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На обкладинці культового видання Апеннін – паніка: "Кошмар. Та це ще не кінець". Два нереалізовані пенальті Жоржінью проти Швейцарії коштували італійцям прямої путівки у Катар, але проблеми цієї команди виходять далеко за рамки індивідуальних помилок окремих гравців. LGDS вважає, що підопічні Манчіні досі святкують перемогу на Євро: "Вемблі – це вже спогади. Нам потрібно заново відкрити душу, повернути єдність. З моменту лондонського тріумфу минуло трохи більше 4 місяців, та це схоже на вічність".
Ми змушені грати за життя у березневих плей-офф, аби не залишитися без ЧС вдруге поспіль: це була б спортивна катастрофа і негативний вихід на біс. Після кожної невиразної зустрічі у кваліфікації ми опинялися позаду Швейцарії. І не варто скаржитися. Вони справедливо фінішували першими, зробивши все правильно. Нам не вистачає продуктивності. Італія виставила себе дурнем у Північній Ірландії". Вогняний матеріал завершується словами легендарного Аріго Саккі: "Ми зазналися. Тепер ноги на землі".
Tuttosport хоче бачити у плей-офф "іншу Італію" – більш ефективну на останніх метрах. Видання закликає Манчіні вирішити "проблему голів". Мовляв, у цій країні повинен знайтися бодай один форвард, який забив би Північній Ірландії. У Белфасті на позиції фальшивої дев’ятки вийшов Інсіньє. Снайпер Торіно Андреа Белотті залишився на лаві запасних, а Іммобіле лікується, хоча результативність останнього у збірній теж не вражає.
"У липні – радіти, у листопаді – страждати, можливо, через рік – поїхати до Катару і виграти чемпіонат світу. Ви ж пам'ятаєте, за яких умов Манчіні підхопив Італію з Вентуріанської катастрофи? Ніколи не забувайте, звідки взялася ця збірна! Продовжуємо вірити!", – заряджає позитивом туринське видання.
На сторінках Corriere dello Sport усе сумно: "Висимо на волосині. Справедливо фінішували другими. Il Mattino кричить про "світовий кошмар", а Il Resto del Carlino називає нічию зі скромними британцями "катастрофою". Та найбільший резонанс викликав провокативний аналіз Алессандро Барбано: "Сумніви щодо закономірності перемоги на Євро-2020 турбують значно більше, ніж перше місце Швейцарії. Як же швидко забулися героїчні подвиги, єдність нації і неймовірна колективна робота, що привела нас до титулу. Нинішня Італія – дуже маленька команда".
Найлояльнішою виявилася La Repubblica, що виправдовує фіаско у Белфасті насиченим календарем. Ба більше, видання закликає не критикувати команду, яка кілька місяців тому "ощасливила мільйони людей". Основний меседж – Манчіні потрібно усіляко підтримувати, адже саме він підняв Італію з руїн. Пекельний плей-офф стане лакмусовим папірцем для "Скуадри Адзурри", тепер потрібно доводити, що грандіозний успіх на Євро не був випадковістю.
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