"Ми збираємося поїхати на чемпіонат світу. Можливо, Італія навіть виграє цей турнір". Роберто Манчіні гасить пожежу мотиваційними заявами, однак ЗМІ так легко не обдуриш. Після четвертої нічиєї в останніх 5-и матчах відбору ЧС-2022 італійські журналісти пригадують футбольний апокаліпсис з 2017-го. Тоді "Скуадра Адзурра" не пробилися на російський Мундіаль, зганьбившись якраз у плей-офф. Чотириразових чемпіонів планети зупинила Швеція. Зараз сценарій повторюється. "Це буде найскладніша боротьба за всю історію стикових матчів", – пише La Gazzetta dello Sport.

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На обкладинці культового видання Апеннін – паніка: "Кошмар. Та це ще не кінець". Два нереалізовані пенальті Жоржінью проти Швейцарії коштували італійцям прямої путівки у Катар, але проблеми цієї команди виходять далеко за рамки індивідуальних помилок окремих гравців. LGDS вважає, що підопічні Манчіні досі святкують перемогу на Євро: "Вемблі – це вже спогади. Нам потрібно заново відкрити душу, повернути єдність. З моменту лондонського тріумфу минуло трохи більше 4 місяців, та це схоже на вічність".

Ми змушені грати за життя у березневих плей-офф, аби не залишитися без ЧС вдруге поспіль: це була б спортивна катастрофа і негативний вихід на біс. Після кожної невиразної зустрічі у кваліфікації ми опинялися позаду Швейцарії. І не варто скаржитися. Вони справедливо фінішували першими, зробивши все правильно. Нам не вистачає продуктивності. Італія виставила себе дурнем у Північній Ірландії". Вогняний матеріал завершується словами легендарного Аріго Саккі: "Ми зазналися. Тепер ноги на землі".

Tuttosport хоче бачити у плей-офф "іншу Італію" – більш ефективну на останніх метрах. Видання закликає Манчіні вирішити "проблему голів". Мовляв, у цій країні повинен знайтися бодай один форвард, який забив би Північній Ірландії. У Белфасті на позиції фальшивої дев’ятки вийшов Інсіньє. Снайпер Торіно Андреа Белотті залишився на лаві запасних, а Іммобіле лікується, хоча результативність останнього у збірній теж не вражає.

"У липні – радіти, у листопаді – страждати, можливо, через рік – поїхати до Катару і виграти чемпіонат світу. Ви ж пам'ятаєте, за яких умов Манчіні підхопив Італію з Вентуріанської катастрофи? Ніколи не забувайте, звідки взялася ця збірна! Продовжуємо вірити!", – заряджає позитивом туринське видання.

На сторінках Corriere dello Sport усе сумно: "Висимо на волосині. Справедливо фінішували другими. Il Mattino кричить про "світовий кошмар", а Il Resto del Carlino називає нічию зі скромними британцями "катастрофою". Та найбільший резонанс викликав провокативний аналіз Алессандро Барбано: "Сумніви щодо закономірності перемоги на Євро-2020 турбують значно більше, ніж перше місце Швейцарії. Як же швидко забулися героїчні подвиги, єдність нації і неймовірна колективна робота, що привела нас до титулу. Нинішня Італія – дуже маленька команда".

Найлояльнішою виявилася La Repubblica, що виправдовує фіаско у Белфасті насиченим календарем. Ба більше, видання закликає не критикувати команду, яка кілька місяців тому "ощасливила мільйони людей". Основний меседж – Манчіні потрібно усіляко підтримувати, адже саме він підняв Італію з руїн. Пекельний плей-офф стане лакмусовим папірцем для "Скуадри Адзурри", тепер потрібно доводити, що грандіозний успіх на Євро не був випадковістю.

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