Нойєр оригінально розкритикував Баварію за ганебну гру в Кубку Німеччини

Голкіпер Баварії Мануель Нойєр залишився незадоволеним виступом своїх одноклубників у матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини проти Бохума.

"Просто напишіть Баварія в заголовку, а потім залишайте чистий аркуш – це найкраще опише нашу гру", – цитує Нойєра журналіст Дірк Адам в своєму твіттері.

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За інформацією ЗМІ, керівництво Баварії незадоволене нинішнім тренером команди Ніко Ковачем і вже обговорює заміну хорвату.

Нагадаємо, Баварія на останніх хвилинах здолала Бохум з Другого дивізіону Німеччини (2:1).

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