Нойер оригинально раскритиковал Баварию за позорную игру в Кубке Германии

Голкипер Баварии Мануэль Нойер остался недоволен выступлением своих одноклубников в матче 1/16 финала Кубка Германии против Бохума.

"Просто напишите Бавария в заголовке, а затем оставляйте чистый лист – это лучше всего опишет нашу игру", – цитирует Нойера журналист Дирк Адам в своем твиттере.

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По информации СМИ, руководство Баварии недовольно нынешним тренером команды Ковач и уже обсуждает замену хорвату.

Напомним, Бавария на последних минутах одолела Бохум из Второго дивизиона Германии (2:1).

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