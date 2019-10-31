toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ

Нойер оригинально раскритиковал Баварию за позорную игру в Кубке Германии

13:55 30 Читати українською
Нойер оригинально раскритиковал Баварию за позорную игру в Кубке Германии
Мануэль Нойер / imago images

Голкипер Баварии Мануэль Нойер остался недоволен выступлением своих одноклубников в матче 1/16 финала Кубка Германии против Бохума.

 

"Просто напишите Бавария в заголовке, а затем оставляйте чистый лист – это лучше всего опишет нашу игру", – цитирует Нойера журналист Дирк Адам в своем твиттере.

Ковач раскритиковал игроков Баварии за отношение к кубковому матчу

По информации СМИ, руководство Баварии недовольно нынешним тренером команды Ковач и уже обсуждает замену хорвату.

Напомним, Бавария на последних минутах одолела Бохум из Второго дивизиона Германии (2:1).

Бавария на последних минутах спаслась от фиаско в матче Кубка Германии против представителя Второй Бундеслиги

blog_ava
"Где сейчас все, кто проклинал Динамо?", – Франков прокомментировал победу киевлян над Шахтером
07:30
959
Теги
Бавария Бавария Германия Бохум - Бавария Мануэль Нойер Мануэль Нойер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Аталанта без Малиновского вырвала ничью у Наполи
    Італія — 30 окт200 Аталанта без Малиновского вырвала ничью у Наполи
5
час
:
13
мин
Мальорка
20:00
Осасуна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук