Почеттіно може очолити Баварію

Баварія перебуває в пошуках потенційного кандидата на посаду головного тренера.

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно потрапив у шорт-лист керівництва Баварії, повідомляє Sport1.

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Боси мюнхенського клубу можуть запросити аргентинця влітку, якщо чинний наставник Баварії Ніко Ковач буде звільнений протягом сезону.

За інформацією ЗМІ, окрім Почеттіно чинний чемпіон Німеччини зацікавлений у послугах Ральфа Рангніка, який влітку покинув РБ Лейпциг та став директором спортивного відділу компанії Red Bull.

Після 9-ти турів Бундесліги Баварія перебуває на другій сходинці, маючи в активі 18 очок.

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