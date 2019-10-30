Ковач розкритикував гравців Баварії за ставлення до кубкового матчу

Головний тренер мюнхенського клубу Ніко Ковач залишився незадоволений ставленням своїх підопічних до кубкового матчу проти Бохума.

"Протягом 60-70 хвилин все було не так. Ми дуже багато помилялися в передачах. Я вважаю, що це пов'язано лише зі ставленням до гри, жодних проблем з тактикою у нас немає. Ми говоримо про ставлення футболістів до справи. Багато гравців так і не зібралися з думками, не налаштувались на матч. Виправити ситуацію вдалося лише завдяки доробку Коутінью і Мюллера", – наводить слова Ковача Bild.

Почеттіно може очолити Баварію

Нагадаємо, в 1/16 Кубка Німеччини Баварія зустрічалась з аутсайдером Другої Бундесліги Бохумом, до 83-ї хвилини поступалась і мала всі шанси вилетіти з турніру. Лише завдяки голам Гнабрі та Мюллера в кінцівці матчу мюнхенцям вдалось "відскочити" і вийти до наступного етапу змагань.

Баварія на останніх хвилинах врятувалася від фіаско в матчі Кубка Німеччини проти представника Другої Бундесліги