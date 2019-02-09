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Нойєр не зіграє проти Шальке

11:58 110 Читать на русском
Нойєр не зіграє проти Шальке
Ніко Ковач / Фото: ФК Баварія

Наставник Баварії Ніко Ковач поділився очікуваннями від матчу проти Шальке.

"Команда показала характер. 120 хвилин в грі з Гертою не стали для нас проблемою. Команда продемонструвала відмінний настрій, згуртованість і бажання боротися. Те ж саме я очікую і в матчі проти Шальке. Добре, що після кубкового матчу у нас немає травмованих.

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Нойєр? Ми не хочемо ризикувати. Малоймовірно, що він вийде на поле.

Очікую, що Шальке гратиме в силовий футбол зі ставкою на оборону. Чим далі суперник від наших воріт, тим вища ймовірність, що ми переможемо", – цитує Ковача офіційний сайт Баварії.

Матч 21 туру Бундесліги Баварія – Шальке розпочнеться сьогодні о 19:30.

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Баварія - Шальке: Субота 09 лютого 2019

Баварія
до матчу
4
год
:
43
хв
Шальке
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Теги
Баварія Баварія Баварія - Шальке Мануель Нойєр Мануель Нойєр Німеччина Ніко Ковач Ніко Ковач
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