Нойєр не зіграє проти Шальке

Наставник Баварії Ніко Ковач поділився очікуваннями від матчу проти Шальке.

"Команда показала характер. 120 хвилин в грі з Гертою не стали для нас проблемою. Команда продемонструвала відмінний настрій, згуртованість і бажання боротися. Те ж саме я очікую і в матчі проти Шальке. Добре, що після кубкового матчу у нас немає травмованих.

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Нойєр? Ми не хочемо ризикувати. Малоймовірно, що він вийде на поле.

Очікую, що Шальке гратиме в силовий футбол зі ставкою на оборону. Чим далі суперник від наших воріт, тим вища ймовірність, що ми переможемо", – цитує Ковача офіційний сайт Баварії.

Матч 21 туру Бундесліги Баварія – Шальке розпочнеться сьогодні о 19:30.

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