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Нойер не сыграет против Шальке

11:58 9 Читати українською
Нойер не сыграет против Шальке
Нико Ковач / Фото: ФК Бавария

Наставник Баварии Ковач поделился ожиданиями от матча против Шальке.

"Команда показала характер. 120 минут в игре с Гертой не стали для нас проблемой. Команда продемонстрировала отличный настрой, сплоченность и желание бороться. То же самое я ожидаю и в матче против Шальке. Хорошо, что после кубкового матча у нас нет травмированных.

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Нойер? Мы не хотим рисковать. Маловероятно, что он выйдет на поле.

Ожидаю, что Шальке будет играть в силовой футбол со ставкой на оборону. Чем дальше соперник от наших ворот, тем выше вероятность, что мы победим", – цитирует Ковача официальный сайт Баварии.

Матч 21 тура Бундеслиги Бавария – Шальке начнется сегодня в 19:30.

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Бавария - Шальке: Суббота 09 февраля 2019

Бавария
до матча
4
час
:
55
мин
Шальке
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Бавария Бавария Бавария - Шальке Мануэль Нойер Мануэль Нойер Германия Нико Ковач Нико Ковач
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