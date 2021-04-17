Український легіонер російського Оренбурга Олександр Нойок розповів про резервний план на випадок, якщо б не поталанило у спорті.

"Сидів би в селі і спокійнесенько вів своє господарство. Були б у мене свині, кури і кози. Город, знову ж. Фермер з мене вийшов би відмінний.

"За перемогу над Динамо дали 1,3 млн доларів": Нойок – про футбольні заробітки та рекордні преміальні

Я ж виріс у селі і в дитинстві допомагав по господарству: доїв корів, за свинями прибирав, курчатам корм міняв, воду носив з колодязя. Бабуся з дідусем мене хвалили. Так що якщо що, не пропаду", – сказав Нойок в інтерв'ю Sport24.

Нагадаємо, Олександр – вихованець Шахтаря, де й розпочав професіональну кар'єру у 2010 році. За головну команду не провів жодного матчу, виступаючи у Шахтарі-3 і в оренді в Говерлі. З 2013 по 2015 рр. захищав кольори харківського Металіста. У 2016-му перебрався у сусідню першість, де грав спочатку за мінське, а згодом брестське Динамо. Нині українець бігає за російський Оренбург. Провів 21 матч за молодіжну збірну України, був її капітаном.

Голодуючі Поволжя-6: список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – різкий наплив заробітчан, черга за паспортами