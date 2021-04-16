"Першу квартиру я купив не собі, а мамі з татом. Довго на неї збирав. І коли ми стали чемпіонами з дублем Шахтаря, грошей вистачило.

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Скільки платили в Шахтарі? 800 доларів на місяць плюс преміальні, які були дуже непоганими. У нас тоді хороша команда зібралася: Маліновський, Ордець, Будківський, Караваєв. Ми стали чемпіонами і добре заробили.

Скільки мені залишилися винні в донецькому Металурзі та Металісті? Ой, та багато. Загалом я півтора року жив без зарплати – десь 350 тисяч доларів набігло. Ці гроші вже точно не повернути.

Після переходу з брестського Динамо, де я заробляв близько восьми тисяч доларів на місяць, в Оренбурзі отримую ще менше.

А щодо рекордних преміальних... Коли в Металісті ми обіграли київське Динамо, на всю команду нам дали 1,3 мільйони доларів. Я у цій грі залишився у запасі, але все одно отримав 25 тисяч, тому що загальну суму розділили на всіх: гравці, масажисти, водій автобуса і так далі.

Чи вистачить мені тих грошей, які заробив у футболі, до кінця життя? Все що заробляю, намагаюся інвестувати у нерухомість. Розумом я, звичайно, не блищу. Але все ж не зовсім тупий хлопець! Тому грошей вистачить, сподіваюся. Аби здоров'я дозволяло ще пограти і заробити. А далі, може, спробую себе у чому-небудь ще", – сказав Нойок в інтерв'ю Sport24.

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