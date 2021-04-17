Украинский легионер российского Оренбурга Александр Нойок рассказал о резервном плане на случай, если бы не повезло в спорте.

"Сидел бы в деревне и спокойненько вел свое хозяйство. Были бы у меня свиньи, куры и козочки. Огородик, опять же. Фермер из меня получился бы отличный.

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Я же вырос в селе и в детстве помогал по хозяйству: доил коров, за свиньями убирал, цыплятам корм менял, воду носил из колодца. Бабушка с дедушкой меня хвалили. Так что если что, не пропаду", – сказал Нойок в интервью Sport24.

Напомним, Александр – воспитанник Шахтера, где и начал профессиональную карьеру в 2010 году. За главную команду не провел ни одного матча, выступая в Шахтере-3 и в аренде в Говерле. С 2013 по 2015 гг. защищал цвета харьковского Металлиста. В 2016-м перебрался в соседнее первенство, где играл сначала за минское, а затем брестское Динамо. Сейчас украинец бегает за российский Оренбург. Провел 21 матч за молодежную сборную Украины, был ее капитаном.

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