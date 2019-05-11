Нойок шедевральним голом допоміг Динамо Брест розгромити Городею

Динамо Брест на власному полі здобуло переконливу перемогу над Городеєю в матчі 7-го туру чемпіонату Білорусі.

Білорусь, 7 тур

Динамо Брест – Городея – 4:0

Голи: Нойок, 33, Нехайчик, 45+1, 78, Лаптєв, 90+3

Морозюк з Різеспором у божевільному матчі програв Галатасараю, Сівасспор Рибалки і Гезтепе забили 6 голів на двох

Початок розгрому Городеї поклав українець Олександр Нойок, коли на 33-й хвилині матчу після розіграшу штрафного потужним ударом поцілив у самісіньку "дев'ятку" воріт. Загалом Динамо Брест забило у ворота гостей 4 "сухих" мячі.

Також у складі господарів у стартовому складі вийшов Олексій Хобленко і провів на полі 68 хвилин. А от Артем Мілевський з'явився на полі лише в середині другого тайму.

Наразі Динамо Брест набрало 17 очок після 7 турів, не зазнавши жодної поразки, і очолює турнірну таблицю чемпіонату Білорусі.

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