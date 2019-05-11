toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Морозюк з Різеспором у божевільному матчі програв Галатасараю, Сівасспор Рибалки і Гезтепе забили 6 голів на двох

11 травня 21:00 282 Читать на русском
Морозюк з Різеспором у божевільному матчі програв Галатасараю, Сівасспор Рибалки і Гезтепе забили 6 голів на двох
Микола Морозюк / фото із соцмереж

Відбулися чергові матчі 32-го туру чемпіонату Туреччини

Туреччина, 32 тур

Різеспор – Галатасарай – 2:3

Голи: Муріч, 45, Умар, 76 – Фегулі, 9, Діане, 90+1, 90+6

Гезтепе – Сівасспор – 2:2

Голи: Кадах, 10, Джером, 54, Нгандо, 83 – Кілінч, 8, Емір, 33 (авт), Демір, 80

Микола Морозюк вийшов у стартовому складі Різеспора і не зумів допомогти своїй команді перемогти Галатасарй, який є лідером чемпіонату.

"9 кілограмів зайвої ваги" і чорний список – Селезньов став частиною прокляття Малаги та "погрожує" Зозулі

Різеспор пропустив першим, проте зумів не лише відігратися, але й вийти вперед. Однак Діане забив двічі вже у компенсований арбітром час і зберіг для Галатасарая перше місце.

Морозюк став одним із найкращих у складі своєї команди. В активі українця 2 перехоплення, 3 виграні єдиноборства. Також одного разу захисник наніс удар по воротах, влучивши у штангу.

Сергій Рибалка з'явився на полі вже тоді, коли результат його Сівасспора проти Гезтепе був остаточно встановлений. Команди зіграли у божевільну нічию, забивши по три голи.

Після 32 туру Різеспор залишився на 9 місці в турнірній таблиці, а Сівасспор на 11 сходинці. Між командами українців всього 2 очки.

blog_ava
Маліновський може перейти у Наполі
12:39
4094
Теги
Туреччина Українці за кордоном Микола Морозюк Микола Морозюк Сергій Рибалка Сергій Рибалка Сівасспор Сівасспор Галатасарай Галатасарай Різеспор Різеспор
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
29
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук