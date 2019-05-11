Морозюк з Різеспором у божевільному матчі програв Галатасараю, Сівасспор Рибалки і Гезтепе забили 6 голів на двох

Відбулися чергові матчі 32-го туру чемпіонату Туреччини

Туреччина, 32 тур

Різеспор – Галатасарай – 2:3

Голи: Муріч, 45, Умар, 76 – Фегулі, 9, Діане, 90+1, 90+6

Гезтепе – Сівасспор – 2:2

Голи: Кадах, 10, Джером, 54, Нгандо, 83 – Кілінч, 8, Емір, 33 (авт), Демір, 80

Микола Морозюк вийшов у стартовому складі Різеспора і не зумів допомогти своїй команді перемогти Галатасарй, який є лідером чемпіонату.

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Різеспор пропустив першим, проте зумів не лише відігратися, але й вийти вперед. Однак Діане забив двічі вже у компенсований арбітром час і зберіг для Галатасарая перше місце.

Морозюк став одним із найкращих у складі своєї команди. В активі українця 2 перехоплення, 3 виграні єдиноборства. Також одного разу захисник наніс удар по воротах, влучивши у штангу.

Сергій Рибалка з'явився на полі вже тоді, коли результат його Сівасспора проти Гезтепе був остаточно встановлений. Команди зіграли у божевільну нічию, забивши по три голи.

Після 32 туру Різеспор залишився на 9 місці в турнірній таблиці, а Сівасспор на 11 сходинці. Між командами українців всього 2 очки.