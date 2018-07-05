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Нойок приєднався до клубу Марадони та Мілевського

10:39 455 Читать на русском
Нойок приєднався до клубу Марадони та Мілевського
Олександр Нойок (ліворуч) / Tut.by

Півзахисник Олександр Нойок став гравцем білоруського клубу Динамо-Брест, де вже грають кілька українців.

26-річний українець підписав контракт із брестянами, повідомляє офіційний твіттер Динамо-Брест.

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Нойок поставив підпис під півторарічною угодою із "біло-синіми". На початку липня Нойок покинув мінське Динамо, за яке виступав упродовж 2,5 років. Сам хавбек пояснив свій від'їзд із столиці Білорусі небажанням клубу продовжувати з ним контракт.

Олександр Нойок є вихованцем донецького Шахтаря. На батьківщині він грав за Шахтар-3, Говерлу, Металіст і донецький Металург. У сезоні-2018 півзахисник зіграв 11 матчів, у яких забив 2 м'ячі.

Відзначимо, що нещодавно до Динамо-Брест перейшов екс-форвард Чорноморця Олексій Хобленко. Також у складі брестян виступає колишній нападник збірної України Артем Мілевський, а головою правління клубу є легендарний Дієго Марадона.

Теги
Трансфери Світ Олександр Нойок Олександр Нойок Динамо Мінськ Динамо Мінськ Білорусь Динамо Брест Динамо Брест
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