"Нацисти, геть з футболу": Роман Зозуля в Ов'єдо – фанати іспанського клубу блокують трансфер українця

Український форвард Альбасете Роман Зозуля опинився в епіцентрі чергового скандалу через можливий перехід в Ов'єдо.

Історія повторюється. Роман Зозуля став заручником чергової безглуздої ситуації, як у сезоні 2016/17, коли зірвався його перехід в Райо Вальєкано через звинувачення фанатами мадридського клубу в нацизмі. Тепер ганебну естафету перейняли прихильники Ов'єдо.

Зозуля може перейти в Ов'єдо

Нещодавно в іспанських ЗМІ з'явилась інформація, що 28-річний український форвард може перебратися з Альбасете в Ов'єдо, який минулий сезон Сегунди завершив на 7-й позиції. Однак об'єднання фанатів астурійської команди "Azul Otero" дуже агресивно сприйняло новину про можливий трансфер Зозулі, звинувативши екс-форварда Дніпра в нацизмі.

Прихильники Ов'єдо поводяться аналогічно, як і фанати Райо Вальєкано, звернувшись до керівництва клубу через соціальну мережу Твіттер з вимогою не підписувати українця. "Ні трансферу Романа Зозулі", – йдеться у пості з перекресленим фото нападника Альбасете.

"Azul Otero", невідомо на яких підставах, пов'язує Зозулю з неонацистськими групами та напіввійськовими організаціями. "Геть нацизм з футболу", – саме таке гасло супроводжує фото з українцем.

Чимало фанів Ов'єдо вирішили підтримати позицію "Azul Otero" та залишили неприємні коментарі на адресу Зозулі. "Я не побажаю такого футболіста навіть Спортінга (принциповий суперник Ов'єдо – прим.ред). Нацисти, геть з футболу та з вулиць", – пише користувач @andres_uvieu.

No se lo deseo ni al Sporting. Nazis fuera del fútbol y de las calles. No lo queremos en Asturies #ZozulyaNo https://t.co/Iuq5kcyRXQ — Andrés Fernández (@andres_uvieu) 2 липня 2018 р.

Натомість інший уболівальник астурійського клубу @dinky_azul пригрозив не продовжувати свій абонемент, якщо Ов'єдо підпише Зозулю.

Si el @RealOviedo ficha a Zozulya yo me pensaré mucho mi renovación, después de no abandonar en tercera, espero que nuestros caminos se separen aquí. #ZozulyaNo — Dinky Azul (@dinky_azul) 2 липня 2018 р.

Додамо, що деякі фанати Райо Вальєкано, які фактично заблокували переїзд українця в Мадрид взимку 2017-го, миттєво підтримали у Твіттері уболівальників Ов'єдо.

У сезоні 2016/17 Роман Зозуля перейшов з Бетіса у "Райо Вальєкано" в останні години трансферного вікна. Однак через неадекватні дії фанатів-радикалів, які звинуватили українця в нацизмі, він повернувся у Севілью. Також фанати "Райо Вальєкано" виступили проти української армії з ярликами російської пропаганди про "нацистів".