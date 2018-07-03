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Хобленко перейшов у клуб Марадони

19:49 504 Читать на русском
Хобленко перейшов у клуб Марадони
Олексій Хобленко (ліворуч) / ФК Лех

Український нападник Олексій Хобленко поповнив склад білоруського клубу Динамо-Брест, головою правління якого нещодавно став легендарний Дієго Марадона.

24-річний нападник переїхав у чемпіонат Білорусі, повідомляє офіційний сайт Динамо-Брест.

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Хобленко підписав із "динамівцями" контракт на півтора роки. Український форвард став четвертим новачком брестян цього літа. Другу половину сезону 2017/18 Олексій Хобленко провів у польському Леху на правах оренди. Після сезону познаньці вирішили не активовувати опцію викупу українця за 300 тисяч євро.

Нагадаємо, що за Динамо-Брест виступає екс-форвард збірної України Артем Мілевський. Крім цього, головою правління брестян є Дієго Марадона, який нещодавно влаштував шоу на ЧС-2018.

Теги
Світ Трансфери Дієго Марадона Дієго Марадона Олексій Хобленко Олексій Хобленко Динамо Брест Динамо Брест
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