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Нойок присоединился к клубу Марадоны и Милевского

10:40 30 Читати українською
Нойок присоединился к клубу Марадоны и Милевского
Александр Нойок (слева) / Tut.by

Полузащитник Александр Нойок стал игроком белорусского клуба Динамо-Брест, где уже играют несколько украинцев.

26-летний украинец подписал контракт с брестчанами, сообщает официальный твиттер Динамо-Брест.

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Нойок поставил подпись под полуторагодовым соглашением с "бело-синими". В начале июля Нойок покинул минское Динамо, за которое выступал на протяжении 2,5 лет. Сам хавбек объяснил свой отъезд из столицы Беларуси нежеланием клуба продлевать с ним контракт.

Александр Нойок является воспитанником донецкого Шахтера. На родине он играл за Шахтер-3, Говерлу, Металлист и донецкий Металлург. В сезоне-2018 полузащитник сыграл 11 матчей, в которых забил 2 мяча.

Отметим, что недавно в Динамо-Брест перешел экс-форвард Черноморца Алексей Хобленко. Также в составе брестчан выступает бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский, а председателем правления клуба является легендарный Диего Марадона.

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Трансферы Мир Олександр Нойок Олександр Нойок Динамо Минск Динамо Минск Беларусь Динамо Брест Динамо Брест
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