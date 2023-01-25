Нойок не має наміру повертатись до України – хавбек розглядає два варіанти за кордоном
10:39 - Читать на русском
Півзахисник Олександр Нойок планує завершити співпрацю з ізраїльським Маккабі Бней-Рейна.
Українець, найімовірніше, покине чемпіонат Ізраїля, проте не зацікавлений у переході до Чорноморця, як і до будь-якого клубу УПЛ, повідомляє Footboom.
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Зазначається, що Нойок має можливість перебратись до Польщі або Казахстану. Портал Transfermarkt оцінює Олександра в 350 тисяч євро.
Додамо, що Нойок за свою кар'єру встиг пограти за кіпрський Аполлон, білоруські Рух, Динамо Мінськ, Динамо Брест, а також російський Оренбург.
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