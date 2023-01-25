Українець, найімовірніше, покине чемпіонат Ізраїля, проте не зацікавлений у переході до Чорноморця, як і до будь-якого клубу УПЛ, повідомляє Footboom.

Чорноморець підсилився досвідченим хавбеком і хоче повернути українця, який грав у Росії

Зазначається, що Нойок має можливість перебратись до Польщі або Казахстану. Портал Transfermarkt оцінює Олександра в 350 тисяч євро.

Додамо, що Нойок за свою кар'єру встиг пограти за кіпрський Аполлон, білоруські Рух, Динамо Мінськ, Динамо Брест, а також російський Оренбург.

Динамо програло перший матч у 2023 році – повний розгром, плачевна гра і лише 1 гравець на позитиві