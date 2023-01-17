Опорний півзахисник Євген Задоя перебрався до одеського клубу. Незабаром Чорноморець може підписати ще одного відомого новачка.

Про перехід 32-річного Задої в Чорноморець "моряки" повідомили у клубному Telegram-каналі. Угода розрахована до кінця сезону 2022/23.

Чорноморець вирушив на збори – одесити взяли з собою новачка

Одеський клуб креативно презентував новачка, зобразивши гравця з люлькою та кепкою моряка.

Останнім клубом хавбека був Колос, за який він у сезоні 2022/23 зіграв 7 матчів. Загалом у складі ковалівців Євген Задоя зіграв 140 поєдинків, забив 10 голів. Також півзахисник виступав за Геліос, запорізький Металург і нетривалий час побув у Вересі. Є в активі українця і виступи за кордоном – у 2022-му він зіграв 5 поєдинків за казахстанський Аксу.

Окрім Задої, Чорноморець хоче підписати ще одного досвідченого новачка. Лави одеситів може поповнити Олександр Нойок, який виступає за ізраїльський Маккабі Бней-Рейна, а перед тим пограв за кіпрський Аполлон, білоруські Рух, Динамо Мінськ, Динамо Брест, а також російський Оренбург. Одеський клуб вже зробив пропозицію Маккабі щодо 30-річного вихованця Шахтаря, повідомляє ТаТоТаке.

Першу частину УПЛ 2022/23 команда Романа Григорчука завершила на 15-й позиції турнірної таблиці (15 матчів, 11 очок).

Час додому: Динамо повинне повернути двох своїх екс-гравців – чому це необхідно?