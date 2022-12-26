Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в самое ближайшее время станет игроком саудовского Аль-Насра. Как информирует CBS Sports, аравийский клуб уже назначил дату медосмотра португальца.

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Для Роналду и его агента принимающая сторона также забронировала жилье.

Согласно источнику, условия контракта уже согласованы. Криштиану останется только поставить свою подпись под соглашением.

Ранее Marca сообщала, что Роналду подпишет с Аль-Насром контракт до 2025 года с ежегодным окладом в 200 миллионов евро.

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