Новый клуб Роналду запланировал дату медосмотра португальца: условия уже согласованы
Криштиану Роналду вот-вот будет объявлен игроком саудовского Аль-Насра.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в самое ближайшее время станет игроком саудовского Аль-Насра. Как информирует CBS Sports, аравийский клуб уже назначил дату медосмотра португальца.
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Для Роналду и его агента принимающая сторона также забронировала жилье.
Согласно источнику, условия контракта уже согласованы. Криштиану останется только поставить свою подпись под соглашением.
Ранее Marca сообщала, что Роналду подпишет с Аль-Насром контракт до 2025 года с ежегодным окладом в 200 миллионов евро.
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