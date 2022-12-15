Вже незабаром футбольний світ дізнається переможця чемпіонату світу в Катарі і золотий кубок супроводжуватиме тріумфатора додому. Турнір виявився багатим на сенсації, які будуть обговорювати ще дуже й дуже довго.

Перед запеклою битвою Мессі та Мбаппе у фіналі можна поговорити й про підсумки турніру. Футбол 24 разом із партнером HLIBNY DAR розмірковує про команди, тренерів та футболістів, які стали найбільшим розчаруванням та відкриттям ЧС-2022 в Катарі.

Бельгія

Від другої команди у рейтингу ФІФА цілком справедливо очікували бодай виходу в плей-офф. Натомість підопічні Роберто Мартінеса вирішили недооцінювати суперників, за що й поплатилися.

Проблеми з Канадою та лише мінімальна перемога над набагато слабшим по класу суперником були дуже гучним тривожним дзвіночком, який бельгійці вирішили проігнорувати. У підсумку – гучний ляпас від натхненних марокканців, майстер-клас зі зв'язування гри від хорватів, сльози розчарування та дорога додому. Збірна Бельгії не змогла швидко прийняти факт, що тепер на полі не існує фаворитів, і свій статус потрібно доводити у кожному матчі, незалежно від позиції суперника у міжнародному рейтингу.

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Ганс-Дітер Флік

ЧС в Катарі мав стати для збірної Німеччини гучним поверненням на світову вершину після провалу на минулому Мундіалі. Тим паче, що група цьому сприяла: Іспанія виглядала рівним суперником, а от з Японією та Коста-Рікою Бундестім мав розбиратися спокійно. Принаймні, коли порівнювали списки виконавців, то іншого на думку й не спадало.

Та грізна колись німецька машина знову забуксувала та дала збій. Флік може скаржитися на погану реалізацію, але цей аргумент виглядає дуже слабким на фоні того, що Японія та Коста-Ріка відвантажили у ворота Нойєра по 2 голи. За такої організації гри командної взаємодії сподіватися на успіх в турнірі найсильніших команд світу трішки смішно, а коли у твоєму розпорядженні зірки світового рівня – виправдання безглузді й поготів.

Еден Азар

Роберто Мартінес покладав великі надії на Едена. На його думку, у Катарі Азар мав би показати свій максимум та закрити рот усім критикам, які вже ледь не ставлять хрест на його зірковій кар'єрі.

Та схоже на те, що Азар просто не збирається грати на піку своїх можливостей та щось комусь доводити. Звісно, багато можна списати на травми та довге перебування поза полем, але коли лідер команди грає без вогню в очах та просто не може витиснути з себе щось небезпечне біля воріт суперника, то будь-які пояснення навіть не хочеться й чути.

Марокко

Команда, якій вдалося просто-таки "підірвати" турнір. Лише чинні чемпіони світу зуміли стати на шлях цих хлопців, які стали справжнім кошмаром для фаворитів.

Валід Реґраґі зумів створити команду, яка закохала у себе усіх шанувальників андердогів. Зієшу та Ко не вистачило зовсім трішки, щоб зробити неможливе та дотягнутися до мрії, але імпульс, який вони дали, точно увійде в історію футболу й додаватиме мотивації усім командам, які гратимуть проти більш іменитих суперників.

Ерве Ренар

Перемога Саудівської Аравії над Аргентиною – один із найбільш яскравих моментів ЧС-2022. Переламати хід гри після перерви та не дати Мессі й сантиметра простору – це справді заслуговує на визначення "футбольне диво".

Спіч Ренара у роздягальні після першого тайму розлетівся на цитати по всьому світу. Казка саудитів у Катарі тривала недовго, але була такою яскравою, що її сяйва буде достатньо для того, аби багато команд хотіли бачити Ренара на своєму тренерському містку. Залишається сподіватися, що цей успіх був для Ерве далеко не останнім.

Джуд Беллінгем

19-річний хавбек Борусії Дортмунд став головною сенсацією Мундіалю. Реал, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та інші топові клуби вже вишикувалися в ряд з повними валізами грошей, аби лиш переманити мегаталанта до себе.

У такому віці стати лідером збірної Англії, коли навколо достатньо зіркових та досвідчених партнерів – таке під силу лише феномену. У Мбаппе та Холанда з'явився потужний конкурент на звання найкращого молодого футболіста у світі, який цілком здатен довести, що майбутні "Золоті м'ячі" занадто рано розподілили між цими двома.