Півзахисник Сан-Паулу Ігор Гомес виступатиме за Атлетіко Мінейро, повідомляє прес-служба "півнів".

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23-річний хавбек перебрався у новий клуб у статусі вільного агента, підписавши контракт до 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, раніше до Гомеса предметний інтерес проявляло Динамо, однак за день до початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну у ЗМІ з'явилася інформація про побоювання футболіста переходити до табору "біло-синіх". Як наслідок, спочатку питання трансферу відійшло на другий план, а згодом кияни взагалі відмовились від його кандидатури. Transfermarkt оцінює гравця у 7 млн євро.

До слова, за Атлетіко Мінейро виступає Педрінью, який свого часу виступав за Шахтар.

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