"Звичайно, граю не так часто, тому не можу сказати, що задоволений своїм становищем. Хочеться більше грати, але при цьому є свої нюанси.

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Думки про пошук нової команди? Я на постійному зв'язку зі своїм агентом. Якщо будуть цікаві варіанти, то будемо підходити та розмовляти з керівництвом, тренерським штабом. Я хочу грати у футбол, а не сидіти на лавці запасних. Контракт з Динамо діє до 2025 року, тож поки рано думати про його продовження.

Звісно, я щасливий бути в такому клубі, як Динамо, і якщо буде можливість грати, то із задоволенням залишився б у Києві. Якщо ж ні, то буду думати, що робити далі. З 2018 року варіанти були хіба що на рівні розмов, таке траплялося нерідко. Я підходив до тренерів, аби відпустили задля отримання ігрової практики, але мені завжди казали, що потрібен у Динамо.

Якби була пропозиція від клубів із Бельгії чи Чехії, я б із задоволенням її розглянув. І в мене були варіанти за той час, що граю в Динамо. Але, знову ж таки, щоб справа перейшла від слів до конкретики, потрібна була згода тренерського штабу та президента", – цитує Андрієвського Український футбол.

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