"Новини з фронту додають сил": Бущан показав фото з лікарняної палати і подякував за підтримку
Голкіпер Динамо Георгій Бущан по-філософськи сприйняв травму, яка залишила його поза грою на тривалий термін.
"Невдач не уникнути. Це правда життя. Але кожен з нас повинен намагатися зробити так, щоб вдалих днів у житті було більше. З цією думкою прокинувся після операції.
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Все добре. Дякую всім за теплі слова! Окремо дякую ЗСУ, ТРО та всім, хто зараз у контрнаступі. Новини з фронту теж додають сил.
Завтра разом вболіваємо за Динамо. Так, на початку сезону невдалих днів в нас поки більше, але ще не вечір. Знаю характер хлопців", – написав Бущан на своїй сторінці в Instagram.
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