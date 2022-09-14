"Невдач не уникнути. Це правда життя. Але кожен з нас повинен намагатися зробити так, щоб вдалих днів у житті було більше. З цією думкою прокинувся після операції.

Бущан озвучив термін відновлення після операції – повернення голкіпера Динамо затягнеться

Все добре. Дякую всім за теплі слова! Окремо дякую ЗСУ, ТРО та всім, хто зараз у контрнаступі. Новини з фронту теж додають сил.

Завтра разом вболіваємо за Динамо. Так, на початку сезону невдалих днів в нас поки більше, але ще не вечір. Знаю характер хлопців", – написав Бущан на своїй сторінці в Instagram.

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